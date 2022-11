Frankfurt. Die Tarifgemeinschaft M+E Mitte und die IG Metall Mitte haben sich am 22. November auf die Übernahme des Pilotabschlusses aus Baden-Württemberg geeinigt. Die neuen Regeln betreffen rund 380.000 Beschäftigte der Metall- und Elektro-Industrie in Hessen, in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

„Der Tarifabschluss ist an der Schmerzgrenze, geht aber auf die Sorgen der Beschäftigten ein und ist durch die Möglichkeiten zur automatischen Differenzierung und Verschiebung der Kostenbelastung sowie durch die lange Laufzeit für viele Unternehmen tragbar.“ So bewertete Oliver Barta, Verhandlungsführer von M+E Mitte, den Abschluss für die drei Bundesländer. „Die vereinbarte Tabellenerhöhung von insgesamt 8,5 Prozent in zwei Stufen ist eine große Belastung für die Unternehmen und für alle Firmen, denen es schlecht geht, auch über die Schmerzgrenze hinaus.“

Lange Laufzeit gibt den Firmen Planungssicherheit

Wegen der prognostizierten Rezession im kommenden Jahr war den Arbeitgebern deshalb eine lange Laufzeit sehr wichtig. Außerdem wurde vereinbart, dass ein Teil des Transformationsgelds (eine schon früher vereinbarte jährliche Sonderzahlung) umgeschichtet wird.