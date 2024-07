Wie sieht die Zukunft bei Cloos aus?

Wir sind gerade dabei, über unsere digitale Plattform ein Tool aufzubauen, über das sich Kunden ihre eigene Anlage konfigurieren können. Anhand der eingegebenen Anforderungen entwirft das System eine passende Anlage, die dann anschließend über ihre Laufzeit über intelligente Schnittstellen betreut und gewartet werden kann. 2023 haben wir das System mit Erfolg in den USA gelauncht und werden es noch in diesem Jahr auch in Europa auf den Markt bringen. Künstliche Intelligenz wird uns da noch weiter voranbringen. KI nutzen wir schon und konnten darüber bereits Durchlaufzeiten in Bereichen der Entwicklung um 70 Prozent reduzieren. Richtig eingesetzt ist das einfach ein tolles Instrument.

Das Unternehmen wurde ja 2019 an Estun verkauft, Chinas größten Roboterbauer. Was hat sich seitdem für Sie verändert?

Überraschend wenig. Cloos fühlt sich nach wie vor wie ein mittelständisches Familienunternehmen an, nun eben mit chinesischen Eignern, die gar nicht so anders entscheiden als deutsche Inhaber. Unser Senior ist jetzt 70 und sein Sohn 40 Jahre. Man darf sagen: Es sind Menschen, die etwas bewegen wollen. Nach nun fünf Jahren stellen wir fest: Unser Ingenieurwesen wird wertgeschätzt, und Stück für Stück zieht die Dynamik eines chinesischen Unternehmens bei uns ein. Eine spannende Kombination, wie ich finde.

Wie sehen die neuen Wege aus?

Investitionen werden heute schneller vorangetrieben als früher. 2019 hatten wir weltweit 750 Beschäftigte, heute sind es knapp 1.000. Dieses Wachstum erfolgte vorrangig über den chinesischen Markt. Aktuell konzentrieren wir uns mehr auf MENA, also den Mittleren Osten und Nordafrika, und zudem besonders auf den nordamerikanischen Markt. In Chicago haben wir deshalb ein eigenes Headquarter für Cloos North America eröffnet.

Wie investieren Sie in die Zukunft?

Wir geben viel Geld für Standorte wie Chicago aus, aber auch in die Zentrale in Haiger fließen gerade gut 10 Millionen Euro in eine Montagehalle und unser neues Innovationszentrum. Die Entwicklung wird noch mehr Gewicht bekommen. Mit der Produktion in Haiger werden wir uns auf Europa beschränken. Bei einer Exportquote von gut 80 Prozent macht es im Sinne des Carbon-Footprints wenig Sinn, alle Anlagen hier komplett zu fertigen und dann tonnenschwere Metallteile durch die ganze Welt zu transportieren. Also müssen wir Produktionskapazitäten in anderen Teilen der Welt aufbauen.