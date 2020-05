Frankfurt. Etwas tun, unterstützen, wo Hilfe gebraucht wird, in kleinen Gesten oder auch mit zündenden Ideen: In der Coronakrise punkten viele Betriebe der hessischen Metall- und Elektro-Industrie mit Innovationen.

Clevere Alltagshelfer für mehr Hygiene, einen Handfrei-Türöffner sowie transparente Trennscheiben als Tröpfchenschutz entwickelte zum Beispiel die JF Group in Heppenheim, eine familiengeführte Unternehmensgruppe für elektrotechnische Produkte.

Für mehr Hygiene und Infektionsprävention im Alltag sensibilisieren

„Damit wollen wir nicht nur Unterstützung bieten, sondern jeden Einzelnen zu mehr Hygiene und Infektionsprävention im Alltag sensibilisieren – jetzt und auch nach der Gesundheitskrise“, betont Vorstandschef Thomas Jäger.

Der viel diskutierte Mangel an Mundschutz oder auch Desinfektionsmitteln führte dazu, dass viele Firmen eigene Bestände spendeten oder, wenn dies möglich ist, inzwischen auch selbst produzieren. So übergab Opel in Rüsselsheim 50.000 Schutzmasken an Krankenhäuser und soziale Einrichtungen. Der Spezialist für Verbindungstechnik Kamax in Homberg (Ohm) bekam über seinen chinesischen Standort rund 60.000 Masken geliefert, die an Gesundheitseinrichtungen rund um die deutschen Standorte des Unternehmens verteilt wurden.

Arno Arnold in Obertshausen produziert Schutzabdeckungen für Maschinen und hat nun die Gesichtsschutz-Maske „arno care“ entwickelt. Die Visiere sind aus durchsichtigem Kunststoff und als zusätzliche Sicherheitsbarriere zu einer Atemschutzmaske gedacht. Die ersten 100 wurden den Sana-Kliniken in Offenbach gespendet.

Unternehmen, die zukünftig Behelfs-Mund-Nasen-Schutzmasken selbst herstellen möchten, stellt Bosch Konstruktionszeichnungen einer Fertigungsstraße kostenlos zur Verfügung. Laut Unternehmen können auf den Maschinen täglich mehr als 100.000 solcher Masken produziert werden.

Die Unterlagen von Bosch dienen ausschließlich zum Bau einer solchen Fertigungsstraße und zur raschen Herstellung von Masken, um einen Beitrag zur möglichst schnellen Eindämmung der Corona-Pandemie zu leisten.