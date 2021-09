Die Fluggesellschaft United Airlines hat 70 Flugzeuge des Typs Airbus A321neo bestellt. Damit will das Unternehmen seine Präsenz auf dem Markt für Single-Aisle-Maschinen ausbauen.

„Ein so bedeutender Auftrag unterstreicht, dass die A321neo unübertroffene Fähigkeiten, Betriebswirtschaftlichkeit und Passagierfreundlichkeit bietet“, sagte Christian Scherer, Chief Commercial Officer und Head of International von Airbus. „Kein anderes Flugzeug kann das, was die A321neo kann.“

Verbessertes Kabinendesign

Ein weiterer Grund, warum die A321neo so gefragt ist, ist die gute Umweltbilanz des Modells. Es hat die niedrigsten CO2-Emissionen pro Sitz in seiner Klasse und kann United damit bei dem Vorhaben unterstützen, seinen eigenen CO2-Ausstoß bis 2050 um 100 Prozent zu reduzieren.

Die A321neo-Jets für United werden mit dem Airspace-Kabinendesign von Airbus ausgestattet, das einige Verbesserungen für die Passagiere mit sich bringt. Dazu zählen schlankere Seitenwandpaneele für mehr Freiraum auf Schulterhöhe, eine bessere Sicht durch die Fenster mit vollständig integrierten Jalousien, das größte Gepäckfach der Klasse und neue Toiletten mit berührungslosen Funktionen.