Premiere in Hamburg: Erstmals fand die Verleihung der „Crystal Cabin Awards“ im Rahmen eines Online-Events statt. Grund dafür waren die aktuellen Corona-Auflagen. Der renommierte Preis für Bordprodukte und Kabineninnovationen wurde in acht Kategorien verliehen, unter anderem an Airbus, Eviation mit Almadesign, Safran und die University of Cincinnati.

Airbus siegte in der Kategorie „Visionäre Konzepte“, und zwar mit seiner „Airspace Cabin Vision 2030“. Die Kabine mit variablen Sitz- und Lounge-Konfigurationen bietet eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten und zeigt, wie Kabinen künftig digital und individuell auf die Bedürfnisse der Passagiere zugeschnitten werden können.

Kabinenkonzept für das Elektro-Flugzeug „Alice“

Ein weiterer Preis ging an die Firma Almadesign aus Portugal. Sie entwickelte für das israelische Unternehmen Eviation Aircraft ein Kabinenkonzept, bei dem die Sitze nach dem Muster von Fischgrät-Parkett angeordnet sind. Zum Einsatz kommen soll es bei dem geplanten Elektro-Flugzeug „Alice“.

In der Kategorie „Passagierkomfort-Hardware“ siegte der Economy-Sitz „Modulair S“, eine Entwicklung des französischen Technologiekonzerns Safran. Der in Kooperation mit der französischen Hochschule ENSCI konzipierte Sitz kann durch eine individuell verstellbare Nackenstütze, ein Tischchen mit zwei Ebenen oder einen Tablet-Halter ergänzt werden.