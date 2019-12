„Prävention“, heißt das Zauberwort, um Krankheiten vorzubeugen

„Prävention“, heißt das Zauberwort, um Krankheiten von vornherein zu verhindern. Weil in dem Druckgusswerk schwere Bauteile hin- und hergewuchtet werden, geht es vor allem um Ergonomie beim Tragen und Heben.

Ein Getriebetopf, wie ihn Magna tausendfach für die Automobil-Industrie herstellt, wiegt zwar nicht mehr als ein Paket Zucker.

Doch Karosserie-Strukturbauteile wie Quer- und Längsträger bringen es leicht auf 20 Kilogramm pro Stück. „Das hohe Gewicht bemerkt man am Anfang gar nicht“, so Hergeth. Doch wer solche Teile täglich hebt – womöglich über Jahre –, belastet seinen Rücken. Vor allem, wenn die Haltung nicht stimmt.

Die Bänder laufen auf Hüfthöhe, Gitterboxen werden hochgekurbelt

Mit Unterstützung des Managements führte Hergeth zahlreiche Verbesserungen ein. „Wir haben die Abläufe an die Mitarbeiter angepasst“, erzählt sie.

Beim Rundgang durch die Fertigung sieht man die Veränderungen überall: Elektrisch angetriebene Bänder laufen da auf Hüfthöhe, sodass die Arme beim Arbeiten rechtwinklig gehalten werden können. Rutschen, auf denen die rohen Gussteile zur Weiterverarbeitung nach unten gleiten, sind verstellbar.

Gitterboxen zum Verpacken stehen erhöht auf Gestellen, die sich mittels Kurbel an die Körpergröße des Mitarbeiters anpassen lassen. Hubwagen, sogenannte „Elektro-Ameisen“, die blitzende Aluminiumteile transportieren, können beliebig nach oben oder unten gefahren werden. Die Ofengestelle („Rungen“) in der Gießerei sind ebenfalls individuell einstellbar.

Zudem wurden Hebehilfen angeschafft, für die Bearbeitung massiver Teile. Ein Vakuumsauger hebt nun in flottem Takt in die Höhe, was man früher mit reiner Muskelkraft bewegte.

Die Hilfen werden im Werk gerne eingesetzt. „Zu Beginn brauchte das ein wenig Überzeugungskraft“, berichtet Hergeth, „doch jetzt klappt es gut.“

Rückentraining im laufenden Schichtbetrieb

Das Tückische: Gerade jüngere Mitarbeiter spürten die Belastung am Anfang – noch – nicht: „Sie denken, dass der private Workout im Fitness-Studio genügt.“

Doch das allein reiche nicht. In Rückenschulungen vermittelt man bei Magna deshalb, wie man sich ergonomisch richtig streckt und bückt. Die Trainings laufen während des regulären Schichtbetriebs.

Für die Einrichtung neuer Arbeitsplätze gibt es ebenfalls Checklisten vom Gesundheitsmanagement. Sie legen die Arbeitshöhe fest oder die Erreichbarkeit von Werkzeugen und Material. Hergeth: „Wir prüfen das immer wieder.“

Das alles kostet erst mal Geld. Ein fünfstelliger Betrag ist pro Hebehilfe fällig. „Doch es bringt auch was“, so Hergeth. Sie organisiert nicht nur Rückenschule und Gesundheitstage in der Firma, sie hält sich auch in ihrer Freizeit persönlich fit – am liebsten in der Kletterhalle: „Schließlich muss ich Vorbild sein.“