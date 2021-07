Gehaltssprünge in der Gastronomie sind derzeit kaum drin

Größere Gehaltssprünge sind angesichts vielerorts leerer Kneipenkassen wohl erst mal nicht zu erwarten. Und wer kann ausschließen, dass es bei steigenden Coronazahlen im Herbst nicht wieder heißt: Zapfhähne hoch? Schwierige Zeiten also für die Gastronomie.

Immerhin: Was die Branche jenseits nackter Zahlen für unsere Gesellschaft leistet, dürfte in der Pandemie klarer geworden sein. Denn wer dieser Tage fröhliches Lachen aus dem Biergarten hört, weiß, was uns so lange gefehlt hat.