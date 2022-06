Wenn Prozesse in Unternehmen zu viel Zeit brauchen und Arbeit erzeugen, werden sie verschlankt, um unverhältnismäßigen Aufwand zu vermeiden. Dies sollte sich die Politik zum Vorbild nehmen, statt ständig neue Regelungen zu erlassen. Aufgrund der ohnehin vorhandenen Regelungsfülle am besten für jede neue Regelung zwei alte streichen. Gerade wenn es um Klimaschutz und den Strukturwandel geht, sind schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren dringend notwendig, will man die Ziele schnellstmöglich erreichen.