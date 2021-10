Den Arbeitgebern geht es ausdrücklich nicht um eine Erhöhung der Gesamtstundenzahl, sondern lediglich um eine flexiblere Aufteilung der Stunden. Ziel ist eine mögliche Arbeitszeit von durchschnittlich maximal 48 Stunden in der Woche. Das lasse die Arbeitszeitrichtlinie der Europäischen Union zu. Die Aufteilung der Arbeitsstunden müsse dabei die Belange des Arbeitgebers im Blick haben, könne zugleich aber auch die Wünsche der Arbeitnehmer insgesamt besser berücksichtigen.

Schwierig für den Arbeitsalltag in vielen Unternehmen ist zudem die gesetzlich vorgeschriebene Ruhepause von elf Stunden, die zwischen zwei Arbeitseinsätzen liegen muss. Denn in der Praxis bedeutet das: Wer abends um 23 Uhr noch einmal in seine E-Mails schaut oder mit Kollegen in den USA telefoniert, der darf am nächsten Tag offiziell erst wieder um 10 Uhr am Schreibtisch sitzen oder im Betrieb sein.

Moderne IT-Lösungen schaffen Freiräume für Arbeitnehmer

Entsprechende Regelungen streuen nicht nur in den Unternehmen Sand ins Getriebe, sondern berauben auch die Arbeitnehmer ihrer Flexibilität. Dabei müsse man gerade die Chancen viel stärker nutzen, die die neuen technischen Möglichkeiten bieten würden, heißt es dazu von den Arbeitgebern.

Zu beachten ist natürlich: Moderne IT-Lösungen schaffen Freiräume für Arbeitnehmer, erhöhen aber auch das Maß an Eigenverantwortung, das man ihnen dann bei deren Nutzung zugestehen muss. Für Brossardt ist dieses Argument jedoch kein Hindernis für ein neues und modernes Arbeitszeitgesetz, das sich an dieser Leitlinie orientiert: „Wir brauchen mehr Freiheit.“