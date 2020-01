Stolpen. Tom Günthermann misst genau nach. Dann erst schweißt er wieder: Am pneumatischen Spanntisch entstehen Gestelle für Edelstahlmöbel. In wenigen Wochen schon sollen sie als Lüftungselemente, Herde, Arbeits-, Kühl- oder Spülmöbel in einer Hotelküche in Gebrauch sein. Und erneut: Nachmessen, dann erst schweißen.

„Diese Genauigkeit muss sein“, erklärt der Mitarbeiter des Unternehmens G. S. Stolpen beim aktiv-Besuch, „denn unsere Produkte sind Einzelstücke, sie werden jeweils individuell für den Kunden konstruiert.“ Jeder Millimeter Abweichung wäre da einer zu viel.

Schnelle Lieferung von maßgefertigtem Edelstahlmobiliar

Mit maßgefertigtem Edelstahlmobiliar für Großküchen und Cafeterien sowie Labore und Reinräume hat sich die mittelständische Firma aus dem sächsischen Stolpen seit der Privatisierung 1992 einen Ruf als Premiumhersteller erarbeitet. Und die rund 150 Mitarbeiter liefern schnell!