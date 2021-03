Azubi dringend gesucht! Auch in der aktuell für viele Betriebe schwierigen Lage halten die Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie in der Region an der Ausbildung fest. Die Konjunkturumfrage zum Jahreswechsel zeigte das: 78 Prozent der Betriebe wollen genauso viele Ausbildungsplätze wie im Vorjahr anbieten, 6 Prozent planten sogar eine Aufstockung. Nicht wenige Firmen haben jedoch Probleme, ihre Stellen zu besetzen. Fehlende Praktika, weniger Berufsinformation und Unterstützung bei der Lehrstellensuche in der Schule – und dann fallen auch noch die Info-Messen weg.

Der MAV gehört zu den Veranstaltern

In der Märkischen Region soll das anders laufen. Zum zweiten Mal wird es am 6. Mai eine digitale Ausbildungsmesse für den Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen und den Märkischen Kreis geben. In der Veranstaltergemeinschaft haben sich verschiedene Partner zusammengefunden, unter ihnen der Märkische Arbeitgeberverband (MAV), um Jugendliche frühzeitig über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und Praktikanten und Auszubildende für dieses oder nächstes Jahr zu gewinnen. MAV-Geschäftsführer Özgür Gökce: „Wir engagieren uns hier im Interesse unserer Mitgliedsbetriebe, weil es in der Fachkräftesicherung keinen Corona-Einbruch geben darf.“