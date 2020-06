Memmingen. Die Zahlen, die sich hinter der neuen Druckmaschine von Kolb Digital Solutions verbergen, sind mehr als beeindruckend: 160 Druckköpfe, in jedem 2.048 Düsen – und bis zu 40 Milliarden winzigste Tröpfchen Farbe, die pro Sekunde auf die Wellpappebogen gesprüht werden.

„Jeder Druckkopf ist dabei gerade mal so groß wie eine Briefmarke, kostet aber ein paar Tausend Euro“, erklärt Mitarbeiter Salvatore Tripoli und hält so ein Teil zur Demonstration vor die aktiv-Kamera. „Die Computer-Programme, die Milliarden von Daten verarbeiten und diese Druckköpfe so präzise steuern, sind schon erstaunlich.“

Tripoli und sein Kollege Rino di Giacomo, beide gelernte Medientechnologen Druck, sind sichtlich stolz darauf, bei der Inbetriebnahme der Digitaldruckmaschine dabei gewesen zu sein.

12 Millionen Euro in die Zukunft investiert

„Das ganze Team hat sehnsüchtig darauf gewartet, dass die Maschine endlich geliefert wurde und wir die Testphase beginnen konnten“, sagt di Giacomo. Im Vorfeld wurde das Kolb-Team durch Schulungen beim Hersteller intensiv vorbereitet. Die weltweit einzigartige Maschine namens „CorruJET1700“ hat der Würzburger Druckmaschinenspezialist König & Bauer in enger Kooperation mit Hans Kolb Wellpappe in Memmingen über mehrere Jahre entwickelt. Kolb beschäftigt in seinen verschiedenen Werken inklusive eigener Papierfabrik rund 1.150 Mitarbeiter, die einen Umsatz von über 200 Millionen Euro im Jahr erwirtschaften. Regelmäßig wird im siebenstelligen Bereich investiert.

Dieses Mal etwa gut 12 Millionen Euro für die neue Digitaldruck-Maschine, den Um- und Anbau der Halle sowie die Installation einer kompletten Weiterverarbeitung vom Stanzen bis zum Verkleben am damit „autarken“ Standort von Kolb Digital Solutions. „All das zusammen war eine wirklich große Herausforderung, die viel Zeit und eben auch Geld gekostet hat“, sagt Marketingchef Thomas Wund.