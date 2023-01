Deggendorf/Straubing. Abrissbirne war gestern. In Deggendorf ist ein Abbruch-Bagger im Einsatz, der sich gleich beim Abriss ums Recycling kümmert. Er kommt von der Straubinger Firma Sennebogen, einem Hersteller von Maschinen für Materialumschlag und Krantechnik. Der Bagger hilft mit, dass Berufs- und Wirtschaftsschüler in Deggendorf künftig in moderner Umgebung lernen können: Das Schulzentrum dort wird eingestampft und an derselben Stelle wieder aufgebaut.

Weil die alten Betonwände, -böden und -decken aber nicht auf der Müllkippe landen sollen, haben die Verantwortlichen ein ehrgeiziges Ziel ausgegeben: Rund 70 Prozent des Betonbruchs sollen vor Ort zerkleinert und beim Neubau anstelle von Kies und Sand wiederverwertet werden.

Das Projekt steht unter dem Motto „umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft am Bau“. Daher rückt keine Abrissbirne an, sondern der „Recycling-Star 830 E“ von Sennebogen, der in Höhen von bis zu 19 Metern agieren kann.

Der Pulverisierer hat kräftige Zähne und knabbert den Beton runter

„Wir sprechen von einem selektiven Rückbau“, so Alexander Sturm, Leiter der Geschäftseinheit Abbruch von Sennebogen. Das heißt, man bringt das Gebäude nicht zum Einsturz und trennt dann die Materialien am Boden, sondern man baut von oben nach unten zurück.