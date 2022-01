Tuttlingen. „Wir haben schon irgendwie Glück, dass wir heute leben“, sagt Andreas Dittes. Er ist verantwortlich für das firmeninterne Chirurgiemuseum „Asklepios“ der Aesculap AG. Und er weiß, was wir der modernen Chirurgie verdanken. Im Museum, das 2021 sein 20-jähriges Jubiläum feierte, kann man es erfahren – mit einer Mischung aus Grusel und Faszination. Noch vor 150 Jahren hieß Operation meistens schlicht Amputation – und zwar ohne Narkose, bei vollem Bewusstsein! Oft starb der Patient später, weil sich die Wunde infizierte.

Diese drei Errungenschaften machten die moderne Chirurgie möglich

Wie lange die OP-Kunst nicht vorankam, zeigen ein (nachgebautes) Instrumentenbesteck aus Pompeji und eins aus der Zeit ums Jahr 1700: Sie sind verblüffend ähnlich! Und das, obwohl Pompeji um 79 nach Christus im Ascheregen des Vesuvs untergegangen war. In den 17 Jahrhunderten danach hat sich also so gut wie nichts getan! Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts öffneten drei Errungenschaften den Weg zur modernen Chirurgie: Betäubung der Patienten, Desinfektion der Instrumente und zuletzt die Röntgenstrahlen. „Damit konnte man zum ersten Mal sehen, was im Körper los war, bevor man ihn öffnete“, erklärt Dittes.