Ähnlich das Bild in den anderen norddeutschen Bundesländern. So ergab die Umfrage in Hamburg, dass betriebsbedingte Kündigungen dort bis Anfang Juni vermieden werden konnten. 67 Prozent der Firmen können ihre Beschäftigten in den nächsten drei Monaten wohl halten, 15 Prozent wollen sogar Mitarbeiter einstellen. Andererseits geben 18 Prozent an, die Krise nicht ohne Kündigungen bewältigen zu können. 66 Prozent der Unternehmen planen, ihre Azubis ganz oder teilweise zu übernehmen.

Die Wirtschaft braucht Strukturreformen

Beim Konjunkturprogramm der Bundesregierung sehen viele Unternehmer Nachbesserungsbedarf. AGV-Chef Julian Bonato: „Das Programm allein wird nicht ausreichen, um die Krise zu überwinden.“ Insbesondere die Mehrwertsteuersenkung werde der exportabhängigen M+E-Industrie kaum helfen. Im Gegenteil: Die Umstellung der Steuersätze beschere den Firmen in erster Linie Mehraufwand.

Was die Industrie nun brauche, so Bonato, seien Strukturreformen wie eine Vereinfachung der Verwaltung, Bürokratieabbau, echte Investitionsanreize und Innovationsförderung.