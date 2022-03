Weißbach. Continental, kurz: Conti? Das ist ein großer Autozulieferer – klar, weiß man. Was aber kaum bekannt ist: Das Technologieunternehmen hat auch etwas im Bau- und Möbelbereich zu bieten! Weil Wohnraum vielerorts knapp wird, hat der Konzern ein Tiny House gebaut, also ein Mini-Haus. Und damit nebenbei mal ganz anders aufgezeigt, welche Kompetenzen und Potenziale in dem Unternehmen stecken.

Initiator des Projekts ist Ralf Imbery, Design-Chef bei Continental. Sein Team hat die zunächst seltsam erscheinende Idee umgesetzt. Warum kommt ein Autozulieferer auf die Idee, ein Haus zu entwerfen? „Die Antwort ist einfach“, entgegnet der 59-Jährige schmunzelnd: „Weil wir es können! Und vor allem, weil wir gemeinsam mit Kunden und Partnern über den Tellerrand schauen wollen.“

Zur Verabredung mit aktiv trägt der Mann ein Freizeithemd. Die Frühlingssonne scheint durchs Fenster. Imbery wirkt locker und entspannt. Emotionen und Gelassenheit, sagt Imbery, seien in seinem Beruf das Wichtigste überhaupt. „Wenn wir von etwas träumen können, dann können wir es auch machen“, spitzt er zu. „Also haben wir mit unserem Projekt ContiHome angefangen, die Zukunft zu gestalten.“

Arbeiten, relaxen, kochen, essen, schlafen – alles auf nur 32 Quadratmetern

Über 50 Mitarbeiter in Asien, den USA und vor allem in Deutschland gehören zu seinem Design-Team, 10 von ihnen haben sich mit dem Häuschen beschäftigt. „Es geht um innovative, trendige, mobile Lebensräume“, erklärt Imbery, „viel Lebensqualität auf wenig Raum.“ Arbeiten, relaxen, kochen, essen, schlafen – alles auf 32 Quadratmetern.