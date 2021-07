Standard halten ...

Die Branche macht wieder – nach der Corona-Krise – gute Umsätze. Um das auch in Zukunft bei steigenden Kosten für Klimaneutralität weiter zu schaffen, braucht sie pro Jahr etwa 630 Terrawatt an grünem Strom. Nur so können Prozesse, die noch mit fossilen Brennstoffen laufen, auf „klimaneutral“ umgestellt werden. Die Herausforderung: Allein der grüne Energiebedarf der Chemie in Zukunft ist größer als der gesamte deutsche Stromverbrauch heute.

... und effizienter werden

Eine große Herausforderung also, vor der die Forscherinnen und Entwickler in den Labors der Chemie stehen. Denn dort gilt es: Wie kann Wasserstoff noch effizienter aus Wind- oder Sonnenenergie hergestellt werden? Welche Prozesse helfen dabei? Eines ist klar: Für die Zukunft brauchen wir mehr, nicht weniger Chemie!