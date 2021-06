Lohr am Main. Fast so tief wie Käpt’n Nemo in der Nautilus: Für den Einsatz in bis zu 4.000 Meter Wassertiefe ist eine neue elektrische Baueinheit des Antriebs- und Steuerungsspezialisten Bosch Rexroth in Lohr am Main gedacht. Auf der Hannover Messe holte das Unternehmen mit seinem elektrischen Unterwasser-Aktuator den Industriepreis „Hermes“ für innovative Technologie. Mit der Erfindung aus Franken lassen sich Ventile unter Wasser energiesparend, einfach und sicher betätigen. Die Technik wird beispielsweise in Prozessanlagen zur Erdöl- und Gasförderung unter Wasser eingesetzt.

Die Technik wird in sensiblen Ökosystemen eingesetzt

„Solange die Gesellschaft auf diese Energieträger angewiesen ist, muss es darum gehen, sie möglichst umweltverträglich zu fördern“, so das Unternehmen. Das gelte insbesondere für Lagerstätten in sensiblen Ökosystemen wie der Tiefsee.