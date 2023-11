Fachkräftenachwuchs

Stand: 14.11.2023 von Dirk Pollert

Um Jugendliche für die Metall-, Elektro- und IT-Industrie zu begeistern, sprechen engagierte Azubis sie in der Welt von Social Media an. In kurzen Statements und Videobeiträgen teilen sie ihre Begeisterung für Technik.