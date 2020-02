Ein paar Skype-Gespräche, einige Telefonate und der Wechsel war perfekt

„Ich habe dort weniger verdient als hier. Eine eigene Wohnung und ein Auto hätte ich mir nicht leisten können“, sagt er. Über den Chef seines Bruders kam der Kontakt zu Thomas Hüttenhein zustande. Ein paar Skype-Gespräche, einige Telefonate und der Wechsel war perfekt.

„Wir haben uns mit seinem Ausbilder dort intensiv abgestimmt. Er war sehr bemüht, dass das für Marcel ohne Schaden klappt“, berichtet Hüttenhein, der den bestens vorgebildeten Azubi als Bereicherung sieht: „Er bringt auch mal Ideen von außen rein. Das ist gut.“

„Hier kommt fast täglich was anderes auf mich zu“

Bei RUD-Schöttler hat Marcel Becker schnell ins Instandhaltungs-Team gefunden. Die Arbeit gefällt ihm. „In meiner alten Firma hat man oft mehrere Wochen an einer Maschine gearbeitet. Hier kommt fast täglich was anderes auf mich zu. Man lernt viel“, erzählt er. Gewinde nachdrehen, schweißen, Anlagen umbauen, Teile dafür anfertigen: Die Vielfältigkeit begeistert ihn und dass er selbstständig arbeiten kann: „Wir haben neue Rutschen für einen Ofen gebaut. Ich durfte die Schweißnähte machen.“ Schlosser mit Schweißgerät: „Das ist genau das, was ich wollte.“

In der Berufsschule werde hier mehr für die Fertigung ausgebildet als in Baden-Württemberg, hat der Azubi festgestellt. Es gehe mehr um Instandhaltungsprozesse als um Dreh- und Fräsmaschinen. Das findet er spannender. Einige Themen aus dem Unterricht hatte er schon. In anderen Bereichen sind die Mitschüler ihm voraus. Das wird er jetzt mit Unterstützung der Firma schnell nachholen.

Nachkommen will auch seine Freundin, wenn sie mit dem Studium fertig ist. Bis dahin fährt einmal im Monat er, einmal sie. Es läuft also, in jeder Beziehung.