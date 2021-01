Also: Müritz statt Malle! Ein Trend, der sich schon in einer Auswertung der Reise-Plattform „hometogo“ widerspiegelt. Von 16 Millionen Suchanfragen der Urlaubswilligen für 2021 bezogen sich über 7 Millionen auf deutsche Ziele – ein Plus von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Gegensatz dazu gingen die Anfragen für Mallorca um knapp die Hälfte zurück.

Reiseveranstalter ködern mit großzügigeren Stornoregeln

Wer Deutschland verlassen will, plant nach Angabe des Branchenverbands DRV derzeit meistens eine Pauschalreise, etwa ans westliche Mittelmeer. Fernreisen sind ebenfalls wieder mehr gefragt. „Mit einer Pauschalreise gehen die Kunden auf Nummer sicher“, erklärt Kerstin Heinen vom DRV. Denn im Falle von Reisewarnungen oder Urlaubsabbrüchen aufgrund der Pandemie können die Kunden auf den Service der Reiseveranstalter vor Ort setzen. Außerdem: „Die Kunden warten derzeit ab und buchen dann extrem kurzfristig“, so Heinen weiter. Um dem zu begegnen und möglichst schnell wieder Geld in die Kassen zu bekommen, ködern jetzt viele Reiseveranstalter die Urlauber mit Extras: vor allem mit erweiterten, oft kostenfreien Umbuchungs- und Stornoregeln, die bis 14 Tage vor Reiseantritt in Anspruch genommen werden können.

„Wie das Urlaubsjahr 2021 verläuft, hängt vor allem von den amtlichen Regeln ab, die die Zugänglichkeit von Reisezielen betreffen“, sagt Experte Lohmann. Die Pandemie wird bis zum Sommer noch nicht besiegt sein: Urlauber werden weiter Atteste, Tests und Quarantäneregeln akzeptieren müssen.