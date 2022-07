Gleich am ersten Juni-Wochenende erlebte Sylt einen Ansturm der Tagestouristen. Kein Wunder: Das 9-Euro-Ticket war gerade eingeführt worden. Und weil obendrein noch Pfingsten war, nutzten Tausende die Chance, zum Billigtarif auf die teure Insel zu fahren – obendrein noch relativ komfortabel, da ohne Umstieg.

Doch es muss nicht immer Sylt sein. Mit dem 9-Euro-Ticket kann man auch viele weitere touristische Ziele in Norddeutschland erreichen. Hier einige Vorschläge für Orte, die man direkt, also ohne Umstieg, aus Hamburg, Bremen und Rostock erreichen kann.

Auch Bremen ist eine Reise wert

„Moin für Neun“ – so heißt die Aktion der Bremer Wirtschaftsförderung, die noch bis zum 31. August für Städtereisen in die Hansestadt wirbt. Mit dem 9-Euro-Ticket kann man unter anderem in etwas mehr als einer Stunde von Hamburg an die Weser reisen und dann als Ticketinhaber diverse Vergünstigungen in Museen, Freizeiteinrichtungen, sowie bei Stadtführungen erhalten (mehr Infos dazu gibt es unter bremen.de).

Der Billigfahrschein ermöglicht aber auch direkte Fahrten von Bremen an die Nordsee. Wer beispielsweise schon immer einmal nach Norddeich-Mole fahren wollte, steigt in Bremen in den RE 1 und ist in knapp zweieinhalb Stunden am Strand. Der Ort ist eben nicht nur Abfahrtspunkt für die Fähren nach Juist und Norderney, sondern bietet mit Seehundstation, Fischereihafen sowie Strand- und Erlebnisbad auch jede Menge Freizeit-Möglichkeiten an der Nordseeküste.

Diverse Ziele an Nord- und Ostsee

Hamburger erreichen mit der vergünstigten Fahrkarte diverse Ziele an Nord- und Ostsee. Wer aber den Luxus der direkten Verbindung nutzen möchte, dem bleiben am Ende nur ein paar ausgewählte Strecken.

Aber immerhin: Wer in Hamburg startet, kann mit dem RE 5 in einer Stunde und 44 Minuten nach Cuxhaven fahren und dort Sommer, Sonne, Strand und ausgedehnte Wattspaziergänge genießen.

Relaxen in Rostock und auf Rügen Auch in die Hansestadt Rostock gelangt man für wenig Geld und ohne zwischendurch den Zug wechseln zu müssen. In der Regel verkehrt der RE 1 vom Hamburger Hauptbahnhof alle zwei Stunden nach Rostock. Fahrtzeit zwei Stunden und 29 Minuten. Hier reicht ein Umstieg in die S-Bahn, und man fährt weiter nach Warnemünde. In weniger als 60 Minuten kommen Hamburger mit der Regionalbahn 32 oder mit dem Metronom nach Lüneburg. Seit dem 11. Juni finden hier Gleisbauarbeiten statt, daher sollte man sich vor Abfahrt des Zuges über die Lage informieren. Wer weiter fahren möchte, erreicht mit dem ME RE 3 Bad Bevensen und befindet sich mitten in der Lüneburger Heide. Und auch Rügen-Fans kommen voll auf ihre Kosten, denn von Rostock aus fährt der RE 9 zweimal täglich (9 Uhr und 15 Uhr) ohne Umstieg direkt in das noble Inselbad, das schon als das „Sylt der Ostsee“ gilt.