Bald sind Ferien! Dann gibt es in Museen und Mitmachausstellungen in ganz Baden-Württemberg viel zu entdecken und zu erleben.

Die kleine Hexe hat das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart verzaubert. Mitmachen ist angesagt: Mit der beliebten Kinderbuchfigur von Otfried Preußler wird Zaubern und Besenfliegen geübt, auf dem Blocksberg wartet eine Hexenprüfung. Für Erwachsene gibt es ein Begleitprogramm, zu sehen sind dort unter anderem Originale aus dem Besitz der Familie Preußler.

Weitere Informationen zur kleinen Hexe finden Sie unter: landesmuseum-stuttgart.de/ausstellungen

Das Technoseum in Mannheim bietet in den Weihnachtsferien verschiedene Workshops an. Unter anderem können Kinder hier ihr Traumauto, ein Puppenhaus, eine Ritterburg oder ein Geisterschloss mit Beleuchtung bauen. Und zusammen mit einem Erwachsenen dürfen Kinder ab acht Jahren einen Roboter mit einer einfachen Programmiersprache auf Erkundungsfahrt schicken.

Mehr über das Technoseum gibt es hier: technoseum.de