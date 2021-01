Potenzielle Anwender gibt es viele: Rund 2,2 Millionen über 65-Jährige in Deutschland leben allein. Über alle Altersgruppen hinweg gab es 2019, das ist die jüngste Statistik, hierzulande mehr als 17,5 Millionen Single-Haushalte. Aber nicht nur die, auch Alleinerziehende oder junge Familien sind oft dankbar für Unterstützung.

69 Prozent der Deutschen empfinden, dass Nachbarschaftlichkeit in den letzten 20 Jahren weniger geworden ist. Quelle: Ipsos, 2019

Die App gibt Tipps, wer wobei helfen kann

„Mit der App wollen wir das Dorf in die Stadt bringen und die Nachbarn in einem Quartier miteinander vernetzen“, sagt Matthias Goldhan, Wissenschaftler am Fraunhofer IIS. Sie soll mehr sein als ein Schwarzes Brett für „Suche“- und „Biete“-Einträge: Die Nutzer legen sich ein Profil an und beschreiben, was sie für andere tun können: Lampen anschließen, Dinge reparieren, bei Behördengängen begleiten. Stellt ein Hilfesuchender eine Anfrage, schlägt die App passende Helfer vor, an die man sich wenden kann. So kann die moderne Technik Brücken bauen, die vielleicht so mancher heute im Alltag vermisst: Denn mehr als zwei Drittel der Deutschen empfinden, dass wir in den vergangenen 20 Jahren weniger nachbarschaftlich geworden sind, so eine Ipsos-Umfrage.

Ein Community Manager stellt persönliche Kontakte her

Zurzeit wird die kostenlose App in einem Nürnberger Stadtviertel von den Bewohnern getestet. Zum Konzept gehört hinter der Technik auch ein Ansprechpartner aus Fleisch und Blut: Ein Community-Manager kann die User im persönlichen Kontakt vernetzen. Wer nicht so versiert im Umgang mit Apps ist, kann sich in der Nutzung schulen lassen. Damit will Fraunhofer IIS gerade älteren Menschen den Weg in die Digitalisierung ebnen.

Kontakte knüpfen: Diese Tools helfen