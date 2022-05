Stuttgart. Unser tägliches Brot … verdanken wir einer Mühle. Auch heute noch, so wie schon vor rund 1.500 Jahren. Was früher rein mechanisch mit Wasser oder Wind ging, funktioniert heute mit Strom. Im Schnitt vermahlt eine Mühle in Deutschland etwa 44.000 Tonnen Brotgetreide im Jahr.

37 Kilometer langer Mühlenwanderweg im Welzheimer Wald

Die Müllerei ist eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheit und auch im Welzheimer Wald zu Hause. Diese Gegend hat die größte Mühlendichte in Württemberg, einige wenige sind heute noch in Betrieb. Am Pfingstmontag, dem deutschen Mühlentag, sind die meisten geöffnet. Über einen insgesamt 37 Kilometer langen Rundweg kann man die elf schönsten Mühlen erradeln oder in Teilabschnitten erwandern, sich bewirten lassen und einen Blick ins Innere werfen.

Die Rümelinsmühle arbeitet heute noch mithilfe des Mühlrads

Manche haben noch eine komplett erhaltene oder renovierte historische Ausstattung und sind voll funktionsfähig. Zum Beispiel die Hummelgautsche bei Alfdorf: Hier kann man zuschauen, wie ein Baumstamm zersägt wird. Oder die Sägemühle Marhördt in Oberrot: Sie wurde zum Museum ausgebaut, samt Wohnhaus der Müllerfamilie. An der Rümelinsmühle in Murrhardt dreht sich noch heute ein hölzernes Wasserrad für die Mehlproduktion. Die Alfdorfer Voggenbergmühle dagegen hat das Mühlrad durch eine moderne Turbine ersetzt. Am Mühlentag kann man diese kleinen Mehlfabriken besichtigen – und sich anschließend im Mühlenladen eindecken.

Die Mühlenstraße Oberschwaben hat 100 Stationen

Einige aktive Mühlen zählen auch zu den 100 Stationen der Mühlenstraße Oberschwaben, oft mit Mühlenladen. Viele historische Mühlen wurden restauriert und zu Museen umfunktioniert. Innenbesichtigungen und Führungen sind nach Absprache möglich.

Ein Klassiker für Radler ist der 40 Kilometer lange Glemsmühlenweg. Er führt von Glemseck bei Leonberg bis Unterriexingen – und an etlichen erhaltenen Mühlen vorbei. 19 Informationstafeln erzählen die Mühlengeschichte des Glemstals. Im Siebenmühlental sind elf Mühlen – manche mit Biergarten Von den elf Mühlen im Siebenmühlental bei Leinfelden-Echterdingen wird keine mehr betrieben. Doch die Gegend ist beliebt – zum Wandern, Radfahren und zur Einkehr in eine der fünf Mühlen mit Restaurant oder Biergarten. In der Schlösslesmühle kann man sogar übernachten.