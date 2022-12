Welchen Einfluss hat die Gleitlagergestaltung auf den Wirkungsgrad von Zahnradpumpen beim Fördern niedrigviskoser Medien? Mit dieser Frage befasste sich der angehende Wirtschaftsingenieur Finn Petersen in seiner Zeit als Werkstudent bei Witte Pumps & Technology in Tornesch. Sein Einsatz zahlte sich aus – der Wedeler Hochschulbund, der in jedem Semester herausragende Abschlussarbeiten mit besonders hohem Praxisbezug prämiert, ehrte Petersen mit einer Urkunde und einem Wertgutschein über 250 Euro.

Noch höher dotiert war der Hamburg Aviation Nachwuchspreis, mit dem Daniel Braune-Krickau ausgezeichnet wurde. Der Absolvent des Instituts für Lufttransportsysteme an der Technischen Universität Hamburg (TUHH) hatte sich in seiner Masterarbeit mit der Reichweite elektrisch betriebener Flugzeuge befasst. Überreicht wurde der Preis von Julia Eberhard von Lufthansa Technik und Nawina Walker von Airbus Hamburg, die 2020 Nachfolgerin des langjährigen Standortleiters Georg Mecke geworden war.

BizLink-Azubis beim Ausbildungslauf

Eine beeindruckende Leistung zeigten auch die Azubis von BizLink Special Cables in Friesoythe. Sie starteten mit 27 Teilnehmern beim 18. IHK-Ausbildungslauf „Move on!“ rund um das Zwischenahner Meer. Schnellster BizLink-Läufer war Finn Sassen mit einer rekordverdächtigen Zeit von einer Stunde und sechs Minuten. Der Lauf, der über eine Distanz von 12,7 Kilometern geht, wird alljährlich von den Azubis der IHK organisiert.