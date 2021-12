Heitersheim. In der Produktionshalle von Kappus in Heitersheim, einem der führenden Seifenhersteller Europas, liegt ein feiner Duft von Sauberkeit. Flink nimmt Stephanie Hirschberg ein weißes Stück Seife vom Transportband und legt es auf eine Waage: „Das Gewicht passt“, sagt sie, dreht das Stück sorgfältig in ihren Händen und prüft die Oberfläche mit den Fingerkuppen.

Die 42-Jährige arbeitet in der Arbeitsvorbereitung. Sie erstellt unter anderem die Arbeitspläne, das ist viel Arbeit am Schreibtisch. Doch es zieht sie auch in die Produktion an die Anlagen. Dort begutachtet Schichtleiter Dany Ries gerade die Verpackungseinheit der Linie, die Seifen blitzschnell in Papier einwickelt. Er ist verantwortlich für den reibungslosen Betrieb der sechs Fertigungslinien.

Feste Hygieneartikel von Seife bis Shampoo sind gefragt

„Wir produzieren klassische Kernseife, aber auch feste Make-up-Entferner und seifenfreie Waschstücke“, erklärt Ries beim Besuch von aktiv. Die Experten nennen die Produkte „feste Hygieneartikel“. Neben der Eigenmarke laufen etliche Artikel für große Industrie- und Handelskunden vom Band – sie werden weltweit ausgeliefert.

Feste Hygieneartikel sind gefragt, nicht nur wegen Corona: „Sie sparen viel Verpackungsmüll und sind deutlich ergiebiger“, weiß Hirschberg. Kappus entwickelt und produziert auch neue Produkte wie feste Shampoos und Haarspülungen. Die nachhaltigen Alternativen stellen das Produktionsteam immer wieder vor neue Aufgaben.

Bei der Herstellung hat jedes Produkt andere Anforderungen – etwa an Temperatur, Trocknungsverfahren oder Stanzwerkzeuge. Klassische Seife entsteht auf Basis pflanzlicher oder tierischer Fette, die man mit Lauge kocht. Das Produkt säubert, weil seine Moleküle gleichzeitig Fett und Wasser mögen – die Seife ist ein waschaktives Tensid.