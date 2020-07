Computergestützte Bearbeitungsmaschinen

„Es handelt sich um ein Roboter-CNC-Plasmaschneidesystem“, sagt Geschäftsführer Pörsch und hält ein frisch bearbeitetes T-Profil hoch, in das zahlreiche Löcher, Schlitze, Nuten und Schrägschnitte eingearbeitet wurden. Bediener Sebastian Göritz (35) überwacht vom Steuerpult aus den gesamten computergestützten Bearbeitungsprozess.

Ein mit seinem Namen versehenes Zertifikat hängt unweit des Arbeitsplatzes an der Hallenwand. Es bestätigt seine Qualifizierung für das Bedienen dieser Anlage, die das Bearbeiten von Stahlträgern erheblich vereinfacht.

Stahlblech-Zuschnitt per Laser

In einer benachbarten Halle hantiert Mathias Reise (22) an einem in heller Farbe gehaltenen zweiteiligen Bearbeitungszentrum. „Das riecht noch, so neu ist es“, beschreibt Pörsch salopp die jüngste Anschaffung für die Produktion.

In zwei Arbeitsprozessen werden Stahlbleche per Laser zugeschnitten und auf der rechnergestützten Kantbank mit einem Druck von maximal 320 Tonnen zwei- und dreidimensional in Form gebracht.

Hightech und klassische Messgeräte

Auf einer kleinen Arbeitsfläche an der Anlage finden sich überraschend ein Metalllineal und ein Winkelmesser. Zur Kontrolle werde auch mal auf konventionelle Messgeräte zurückgegriffen, klärt Mathias Reise auf.

Anfang Mai habe er das Bearbeitungszentrum übernommen, „was ein enormer Vertrauensbeweis des Unternehmens ist“. Ein Strahlen huscht über das Gesicht des jungen Maschinenbedieners.

Hochleistungsfähiger Schweißroboter

Verantwortung früh zu übertragen, bedeutet für Andreas Pörsch, den Erfolg des Unternehmens langfristig sicherzustellen. „Motivierte junge Menschen ermutigen auch mich, immer wieder neue geschäftliche Herausforderungen anzugehen und in die Zukunft zu investieren.“

In Kürze wird ein hochleistungsfähiger Schweißroboter den Maschinenpark komplettieren. Die Bedienung der CNC-Anlage soll Dennis Breitenfeld (23) übernehmen. Er ist im ersten Gesellenjahr und zählte in der Lehrzeit zu den besten Azubis des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Gegenwärtig arbeitet er mit an der Wildwasserrutsche für Südkorea.

Spezialcontainer für Atommüll-Lagerung

In nächster Zukunft peilt Geschäftsführer Pörsch ein Umsatzwachstum von jährlich gut 20 Prozent an. Unternehmensstrategisch sind die Pflöcke eingeschlagen. Auch die breite Palette von Auftraggebern lässt den 57-Jährigen zuversichtlich vorausblicken.

So werden Maschinenhausgestelle für Liebherr-Hafenmobilkrane geliefert, in Gabelstaplern von Still sind Bauteile aus Wusterhusen verarbeitet, und im niedersächsischen Schacht Konrad lagert künftig schwach radioaktiver Abfall in Spezialcontainern made by HAB.