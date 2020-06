„In den schwimmenden Gezeitenturbinen steckt ganz sicher großes Potenzial“, prognostiziert Michael Baumann, Business Development Manager im Bereich Marine and Ocean Energy bei SKF. Zwei Vorteile, die sie ökonomisch attraktiv machen: „Sie weisen vergleichsweise niedrige Installations- und Betriebskosten auf“, erklärt er.

Die Rotorblätter selbst lassen sich um 360 Grad drehen. Ihre ebenso sichere wie dynamische Steuerung maximiert den Wirkungsgrad des Kraftwerks – gleichgültig, in welche Richtung das Wasser gerade fließt. Der Schwimmkörper muss so nicht immer wieder neu nach den Gezeitenströmungen ausgerichtet werden.

Know-how aus anderen Geschäftsbereichen hilft bei der Entwicklung

Bei SKF hofft man darauf, dass man von der eigenen neue Rolle im Geschäft mit Gezeitenenergie profitieren wird. „Mit dem Schritt vom Teile- zum Komplettlieferanten eines voll integrierten Antriebsstrangs stärken wir unsere Position auf diesem Sektor“, sagt Thomas Fröst, President Industrial Technologies von SKF.

Das Unternehmen ist in diesem Segment ohnehin schon gut positioniert. Denn SKF kann für Gezeitenstrom-Anwendungen auf Know-how zurückgreifen, das auch in anderen Geschäftsbereichen wichtig ist. So haben insbesondere Windturbinen und elektrische Pod-Antriebe für die Schifffahrt ähnliche Anforderungen.