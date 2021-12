Corona lässt viele Menschen ins eigene Zuhause investieren

Das ist ärgerlich, weil die Corona-Pandemie eigentlich zu einer deutlichen Nachfrage nach Hausgeräten führt. „Das Zuhause bleibt zentraler Wohlfühlort und gewinnt weiter an Bedeutung“, erklärt Klodwig. „Der sogenannte Cocooning-Effekt, der Trend zum Rückzug ins häusliche Privatleben, hält weiterhin an, und die Konsumenten investieren verstärkt in ihr Zuhause.“

BSH ist mit seinen Marken Bosch, Siemens und Neff der Platzhirsch der Branche. Nach eigenen Angaben verkauft kein Hersteller mehr Geschirrspüler. Dillingen produziert über 2.000 Varianten an verschiedenen Geräten – rund 13.000 Stück am Tag. In diesem Sommer knackte das Werk die Marke von 75 Millionen produzierten Geschirrspülern.

Im angeschlossenen Technologiezentrum wird an den Trends von morgen geforscht. Modernste Geräte verbrauchen heute rund ein Drittel weniger Strom als Vorgängergenerationen. Je nach Situation ermöglichen Programmoptionen eine dreimal kürzere Spülzeit.

Mittlerweile gibt es sogar den „lernenden Geschirrspüler“. Er holt nach getaner Arbeit Feedback ein: Geschirr zu nass? Alles sauber? Zu lang gedauert? Das Gerät verarbeitet die Rückmeldung des Kunden eigenständig und optimiert daraufhin sein Spülprogramm.