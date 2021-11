Produktion im Reinraum

Die Sprays werden in Reinräumen produziert, wo aufwendige Technik wie spezielle Lüftungssysteme und Schutzkleidung die Keimfreiheit garantieren. Im Reinraum füllt man die Lösung unter kontrollierten Bedingungen in die Flasche und verschließt sie mit dem Sprühaufsatz. Alle Komponenten – also Produktlösung, Flasche und Sprühaufsatz – sind steril. Beim Gebrauch verhindert das Verschlusssystem, dass Keime beim Kontakt mit der Nasenschleimhaut in die Flasche gelangen und das Mittel verunreinigen. Ein eingebautes Ventil sorgt dafür, dass beim Sprühstoß nur Spray abgegeben wird und keine Flüssigkeit oder Luft in die Flasche gelangt.