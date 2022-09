Grundpreise müssen jetzt einheitlich angegeben werden

Auch beim sogenannten Grundpreis schafft die Verordnung mehr Klarheit. Hier hatten Aldi, Edeka und Co. bislang die Wahl: Waren in einem Glas Konfitüre etwa höchstens 250 Gramm Füllmenge, durfte der 100-Gramm-Preis als Grundpreis angeben werden. Entsprechend günstig sah der Artikel im Vergleich mit größeren Gläsern aus, für die der Händler stets den Kilopreis nennen musste. „Jetzt aber ist bei allen Packungsgrößen die Angabe des Kilo- beziehungsweise Literpreises Pflicht“, sagt Valet.

Leider, so der Experte weiter, habe sich in Sachen Lesbarkeit nichts verbessert: Grundpreise dürfen auch weiterhin in einer Schriftgröße von nur zwei Millimetern auf dem Preisschild stehen. „Das ist sehr klein – besonders, wenn man eine Sehschwäche hat.“