Berlin. Es sind ungewöhnliche Zeiten – auch für die Tarifparteien: Über die Löhne für so viele Menschen nur virtuell verhandeln? Kaum vorstellbar!

Und so war vieles anders als sonst in der ersten Verhandlungsrunde für die Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitende Industrie: Man traf sich persönlich – aber in deutlich kleinerem Kreis als sonst. Und mit strengen Schutzmaßnahmen – Corona-Tests waren für alle acht Teilnehmer Pflicht. Zwischen den Gesprächen holten sich die Vertreter des Arbeitgeberverbands HPV wie auch der Gewerkschaft Verdi in internen Videokonferenzen Feedback von weiteren Tarifexperten.

„Abschlussnahes Angebot“: 2,1 Prozent mehr Entgelt liegen auf dem Tisch Ungewöhnlich dann auch, dass der HPV schon zum Auftakt 2,1 Prozent mehr Entgelt anbot. Dies sei ein „abschlussnahes Angebot“, sagte Verhandlungsführer Jürgen Peschel. Man strebe eine rasche Einigung an. Er erinnerte daran, dass die Tariflöhne zuletzt im Frühjahr 2020 trotz der Krise um 2,7 Prozent gestiegen waren. Da die Inflation im Jahresschnitt dann nur bei 0,5 Prozent lag, „hatten die Arbeitnehmer ein echtes Plus im Geldbeutel“, so Peschel. Für die von Verdi erhobene Lohnforderung – 4,8 Prozent – gebe es „keine plausible Begründung.“ Heterogene Branche: Wirtschaftliche Lage der Unternehmen in der Papierverarbeitung ist sehr verschieden Auch in einem Instagram-Interview erinnerte Peschel erneut an die „sehr heterogene Struktur“ der Branche: Es gebe durchaus Unternehmen, die „leidlich über die Runden gekommen sind“ – andere „stehen wirklich mit dem Rücken zu Wand“. Die Lage der Papierverarbeitung insgesamt analysiert eine neue Kurzstudie aus dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Demnach schwankte der Auftragseingang im Lauf des Jahres 2020 extrem, ließ aber unter dem Strich zu wünschen übrig.