Netzsch hat seine bewährte Pumpenform dazu um einen regulierbaren Heizmantel ergänzt. Er umschließt die sogenannte Exzenterschneckenpumpe über die gesamte Länge. So hält man die gewünschte Wärme während des gesamten Pumpvorgangs konstant.

Aufgrund des besonderen Förderprinzips der Pumpe lassen sich auch gröbere Bestandteile wie Krokant oder Nüsse unbeschädigt beimengen und durch die Anlage befördern. Kapazität: etwa 25 Kubikmeter Schokoladenmasse pro Stunde.

Pumpen von Netzsch sind treibende Kraft für viele Dinge. Sie transportieren auch Schlamm, chemische Substanzen, Klebstoff und Erdöl. Oder eben Lebensmittel wie Tomatensoße für Pizza und Pasta, Joghurt, Fruchtsaft oder Mayonnaise. Die Gehäuse sind so konstruiert, dass sich nichts absetzen kann, Totraum nennen das Fachleute. Polierte Oberflächen erleichtern das Reinigen, es gelten strenge Bestimmungen. „Unsere Pumpen sowie das Zubehör werden nach den national und international relevanten Fertigungs- und Hygiene-Standards und Normen gefertigt“, sagt Rainer Gozzer, Geschäftsfeldmanager Nahrung und Pharmazie von Netzsch.

Netzsch lieferte kürzlich die millionste Pumpe aus

Der Hersteller hat Erfolg: Dieses Jahr lieferte er seine millionste Pumpe aus. Entwickelt wurde sie am Hauptsitz in Deutschland. Auslegung und Fertigung der Komponenten erfolgten im Werk in Brasilien. Montiert, getestet und ausgeliefert wurde das fertige Produkt schließlich in Kalifornien. Das Beispiel zeigt: Der Ablauf funktioniert über viele Standorte und Länder hinweg – auch in Zeiten von Corona.