Optische Ortung

Andere Lösungen verwenden deshalb die Smartphone-Kamera. Auch das Fraunhofer-Institut Fokus hat eine App entwickelt, die die Kamera zur Positionsbestimmung nutzt. „Im Unterschied zu Google navigieren wir aber nicht über Umrisse, sondern mit digitalen Schildern, die wir virtuell im Gebäude aufgehängt haben“, erklärt Radusch.

Morsen mit Licht

Auch Deckenlampen lassen sich zur Navigation nutzen! Dabei „morsen“ LEDs durch An- und Ausschalten Signale – und das so schnell, dass das Auge dies gar nicht wahrnimmt. Im Smartphone werden die Signale in elektronische Impulse umgewandelt, über die eine App den Standort bestimmen kann. Diese Methode von Hersteller Signify wurde bereits in einer hessischen Mediamarkt-Filiale und in einem Düsseldorfer Edeka getestet.

Erdmagnetismus als Wegweiser

Start-ups wie Indoor Atlas aus Finnland oder Oriient aus Israel nutzen das Magnetfeld der Erde zur Navigation. Möglich wird das durch den in vielen Smartphones verbauten Kompass.

Noch sind die meisten Anwendungen nur in Pilotprojekten im Einsatz. Was an der aufwendigen Implementierung liegt, so Radusch: „Die Technologien sind da! Aber um Ziele ansteuerbar zu machen, müssten Händler ihre Regale digitalisieren, Rathäuser ihre Raumpläne.“ All das werde kommen – davon ist der Experte überzeugt.