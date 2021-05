Reines Kalium ist ein sehr weiches, silbergrau glänzendes Leichtmetall. Aufgrund seiner großen Reaktionsfähigkeit kommt es in der Natur nicht elementar vor, sondern nur in Kaliumverbindungen.

Vorkommen: In der Erdkruste gehört Kalium zu den zehn häufigsten Elementen. Man findet es in zahlreichen Mineralien wie Kaliumsalzen in Verdampfungsablagerungen ehemaliger Meeresböden.