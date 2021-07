Bielefeld. Wer wissen will, was sein Textilprodukt wirklich aushält, ist beim D-Lab genau richtig. In diesem Speziallabor von Delcotex, einem Hersteller technischer Textilien, durchlaufen täglich alle möglichen Stoffe diverse Härtetests. Mit einer Frage beschäftigen sich die Produktprüfer seit Ausbruch der Pandemie besonders oft: Wie reagiert ein Material, wenn es starken Desinfektionsmitteln ausgesetzt ist?

Hersteller von Polstern etwa wollen wissen, ob ihr Produkt solche Mittel gut verträgt. Das D-Lab untersucht unter anderem auch Kunstleder, wie es häufig für Liegen in Arztpraxen und Krankenhäusern genutzt wird – oder für Hartschaumsitze in Gabelstaplern. „Wir prüfen, ob es zu Farbveränderungen oder Blasenbildung kommt und ob das Material spröde oder rissig wird“, erklärt Textillaborantin Bianca Hüttemann beim aktiv-Besuch in dem Bielefelder Labor.

Tropf- und Wischtests zeigen unangenehme Nebenwirkungen

Die Laborantin testet mit zwei Methoden: einem Tropf- und einem Wischtest. Bei der Einwirkzeit und der Konzentration der Chemikalien achtet Bianca Hüttemann auf die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Manche Textilien reagieren auf das verwendete Desinfektionsmittel mit unangenehmen Überraschungen: Schaumstoff quillt auf, Kunstleder zeigt Risse. Oft verschwinden diese Effekte wieder, wenn sich das Mittel verflüchtigt.

„Wir sehen uns das Ergebnis nach dem Ende der Einwirkzeit von etwa 15 Minuten an und dann noch mal 24 Stunden später“, erklärt Eric Radl, der im D-Lab für die Auftragsbearbeitung zuständig ist. Ob die „Nebenwirkung“ der Desinfektion bei zigfacher Anwendung doch von Dauer wäre, das prüfen die Bielefelder in der Regel nicht, weil die Prüfanforderungen eine verschärfte Beanspruchung der Artikel simulieren.

In der Pandemie ist die Nachfrage nach solchen Tests stark gestiegen. Und manche Frage hatte sich zuvor noch niemand gestellt. Etwa: Wie reagieren Notfallrucksäcke, deren leuchtend-reflektierende Oberfläche oft nicht waschbar ist, auf eine häufige Entkeimung?