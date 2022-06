Schülerwettbewerb, InfoTruck, Talent-Camp

Am 2. Juli 2022 beginnt wieder Europas größtes Jugend-Event in Hannover. Der Arbeitgeberverband NiedersachsenMetall zeigt dort zusammen mit Gesamtmetall und anderen M+E Verbänden auf einem Gemeinschaftsstand, was die Branche zu bieten hat.