Iserlohn/Unna. Es war ein historischer Tag, als Robert Rank in London war. Am 23. Juni 2016, dem Tag der Volksabstimmung über den Brexit, besuchte er einen Festakt, bei dem britische Ingenieure und Wissenschaftler geehrt wurden. Am Morgen danach gab es ein böses Erwachen – als das Ergebnis feststand. „Wir alle waren ziemlich verdattert“, erinnert sich der Geschäftsführer des Maschinenbauers Stromag an den Ausgang des Referendums: „Kaum jemand hätte gedacht, dass die Briten wirklich rauswollen aus der EU.“ Irrtum!

Mittlerweile ist Großbritannien als Mitglied der Europäischen Union Geschichte. Und Ende des Jahres läuft auch die Übergangsfrist für den freien Zugang zum EU-Binnenmarkt ab. Wie es dann weitergeht, ist ungewiss. Die Verhandlungen ziehen sich hin, die Fronten scheinen verhärtet. Spätestens im Oktober müssen sich beide Seiten einigen. Sonst droht ein harter Brexit.

Neue Riesenparkplätze für die Zollabfertigung

Der britische Premierminister Boris Johnson pokert hoch – bei seinen Landsleuten und gegenüber der EU. Er will Stärke und Durchsetzungskraft zeigen. Selbst wenn Johnson in diesen Wochen doch noch in einigen Punkten einlenken sollte, bleibt das Ganze eine Hängepartie. Schließlich müssen noch die Parlamente in London und Brüssel das Verhandlungsergebnis der Unterhändler absegnen. Was da am Ende herauskommt, ist eine Frage, die viele umtreibt. Wie zum Beispiel Professor Rolf J. Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.

„Die Briten wollen die Vorteile des großen Binnenmarkts wie die Zollunion, aber keinerlei Einschränkungen“, so der Außenwirtschaftsexperte (siehe Interview). „Die Idee der völligen Souveränität verträgt sich aber nicht mit einem Handelsvertrag, der auf Zusammenarbeit beruht.“