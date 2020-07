Pfedelbach. Wie um Himmels Willen bringt man eine Brücke, die 1.500 Tonnen wiegt und 130 Meter misst, an ihren Bestimmungsort über eine viel befahrene Autobahn? Die spektakuläre Aktion ging im Mai an der A8 bei Stuttgart über die Bühne. Wer den Job erledigte: vier Spezialfahrzeuge vom Schwerlast-Profi Scheuerle aus dem Hohenlohekreis.

Die Fahrzeugfabrik in Pfedelbach, wo mehr als 400 Leute arbeiten, ist spezialisiert auf Tieflader und Auflieger, Schwerlastmodule und Sonderfahrzeuge. Die bringen etwa Windkraftanlagen, riesige Schiffs–teile oder Raumschiffe von A nach B. Oder eben Brücken.

Für den Brückentransport kamen 2.000 PS zum Einsatz

Über die neue Brücke an der A8 bei der Anschlussstelle Stuttgart Degerloch fährt ab 2021 die Bahnlinie U6 zur Messe und zum Flughafen. Das Bauwerk wurde neben der Autobahn fertiggestellt und musste dann an Ort und Stelle gebracht werden, in einer nächtlichen Aktion während einer Sperrung der Autobahn.

Auf 224 Rädern wurde es mit 2.000 PS in Zeitlupe an seinen Platz gerollt. Dafür kamen vier motorisierte Schwerlastmodule zum Einsatz, im Fachjargon „SPMTs“ („Self-Propelled Modular Transporter“). Die hat Scheuerle in den 1980er Jahren selbst erfunden. Seither haben die selbstfahrenden Module den Transportmarkt ziemlich verändert.