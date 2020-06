Studiengänge in vielen Disziplinen

Eine ähnlich positive, wenn auch zahlenmäßig auf einem niedrigeren Niveau angesiedelte Entwicklung weist die TUHH auf. „Üblicherweise begrüßen wir in unseren dualen Bachelor- und Masterstudiengängen zum Wintersemester rund 20 Erstsemester“, sagt Henning Haschke, bei der TUHH Ansprechpartner für das duale Studium (dual.tuhh.de). „Im Wintersemester 2019 hat sich die Zahl auf 55 mehr als verdoppelt, und dieser Trend verstetigt sich“, berichtet er. Auch für das kommende Wintersemester 2020/21 erwartet er rund 50 Neuzugänge.

Insgesamt hat die TUHH seit der Etablierung des gemeinsam mit Nordmetall aufgelegten Programms dual@TUHH im Jahr 2003 mehr als 350 Dualstudenten zu Fach- und Führungskräften qualifiziert. Die Bandbreite der Fächer zieht sich von Allgemeinen Ingenieurwissenschaften, Computer Science, Elektrotechnik, Energie- und Umwelttechnik, Informatik-Ingenieurwesen bis hin zu Logistik und Mobilität, Maschinenbau, Mechatronik, Schiffbau und Technomathematik.

Hoher Praxisbezug und niedrige Abbrecherquote

Die Vorteile eines dualen Studiums liegen auf der Hand: Die Studenten sind in die Unternehmen eingebunden und lernen dort den betrieblichen Arbeitsalltag kennen. Sie schreiben in der Firma ihre Bachelorarbeiten und arbeiten vor Ort an konkreten Aufgaben der Unternehmen mit.

Die wiederum können die Fähigkeiten ihrer Studenten vom ersten Tag an einschätzen und so Nachwuchs rekrutieren, der wirklich in den Betrieb passt. Lange Einarbeitungszeiten entfallen, und die Abbrecherquote sinkt deutlich – davon profitieren beide Seiten.

Für Nordakademie-Vorstand Professor Lars Binckebanck ist die Verknüpfung von Theorie und Praxis in Kombination mit einem permanenten Dialog mit der Wirtschaft ein echtes Erfolgsmodell. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wird sich die Nachfrage nach dualen Studienmodellen weiter positiv entwickeln“, sagt er. Ein Blick auf die Zahlen seines Hauses gibt ihm recht. Allein in den vergangenen 15 Jahren haben sich die jährlichen Studentenzahlen verdoppelt.