Ans Corona-Regelwerk haben sich die Mitarbeiter gewöhnt

Die Corona-Krise ändert auch bei Luehr manches. Staatliche Zuschüsse, Kredite oder Kurzarbeit hat der Betrieb bisher nicht benötigt. Aber natürlich reist Firmenchef Margraf weniger, stattdessen führt er nun Videokonferenzen mit Kunden und Mitarbeitern. „Verglichen mit manchen Regionen in anderen Ländern geht es uns hier sehr gut“, betont Lisa Margraf, die das Marketing leitet. „Wir sind ein Familienbetrieb in ländlicher Umgebung. Das hat in diesen schwierigen Zeiten auch einige Vorteile.“

An das Corona-Regelwerk hat man sich gewöhnt. „Ein Stück Normalität“, nennt es Vertriebsingenieur Bausch. Der 32-Jährige arbeitet jetzt teilweise im Homeoffice. „Ich komme damit gut klar“, sagt er. „Um den Kontakt zu den Kollegen zu halten und an wichtigen Meetings teilzunehmen, bin ich regelmäßig auch im Betrieb.“

In der Schlauchfertigung trägt Wilfried Rehborg-Windheim (58) die Verantwortung. Die neuen Regeln etwa fürs Abstandhalten und Desinfizieren hat sich sein 15-köpfiges Team selbst erarbeitet. „Hier ist niemand nur ein kleines Rädchen im Getriebe“, findet Rehborg-Windheim, „wir stehen hinter dem Unternehmen.“