Hannover. Das Unternehmen Körting ist derzeit gut ausgelastet. Kurzarbeit gibt es hier nicht. Vor allem in China zieht das Geschäft des Spezialisten für Verfahrenstechnik wieder kräftig an. Die Strahlpumpen und Vakuumanlagen aus Hannover sind gefragt. Und doch hat die Pandemie den Alltag im Betrieb stark verändert. aktiv fragte Mitarbeiter und Chef, wie Körting Corona trotzt.

Belegschaft trägt Schutzplan

Die Kollegen stehen voll dahinter, sagt Facharbeiter Fatih Mut. „Regelmäßiges Desinfizieren, Distanz halten in den Sozialräumen und am Arbeitsplatz – wir tun eine Menge zum Schutz der Kollegen“, berichtet der 32-Jährige. Und Masken seien Pflicht, wo Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Das sei auch bei der Geburt seiner Tochter im Kreißsaal so gewesen. „Nicht schön, aber absolut wichtig“, findet der junge Vater. Nur fürs aktiv-Foto hat er die Maske abgenommen. „Wir nehmen Corona hier sehr ernst.“ Am Arbeitsplatz hat Mut sieben Meter Abstand zum Kollegen. „Das ist viel mehr als sonst, aber es funktioniert alles reibungslos.“