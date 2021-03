Deutsche lieben das Wandern, Millionen von Bundesbürgern schnüren regelmäßig die Stiefel und machen sich auf den Weg, entweder allein oder in Gruppen. Seit Beginn der Pandemie hat dieses Phänomen sogar noch zugenommen, wie das Deutsche Wanderinstitut in Umfragen feststellte.

Kein Wunder, denn Wandern ist relativ sicher, weil es draußen stattfindet. Natürlich sollte man die geltenden Hygieneregeln einhalten und ausreichend Essen und Trinken einpacken, da die meisten Gasthöfe und Cafés am Wegesrand wegen des Lockdowns geschlossen sind.

Ein Besuch bei den Heidschnucken

Aber dann kann es losgehen, zum Beispiel auf dem Heidschnuckenweg in der Fischbeker Heide südlich von Hamburg, der zu den schönsten Wanderwegen Deutschlands zählt. Über 223 Kilometer erstreckt sich die Route bis nach Celle. Nicht nur während der Heideblüte, auch im Frühjahr und in den ersten Sommertagen lohnt sich jeder Meter. Der Weg ist in 13 Etappen aufgeteilt und bietet so auch für Tagesausflüge reichlich Möglichkeiten.