München/Darmstadt. Tiefes Blubbern, kraftvolles Röhren, blechernes Knattern: Der Sound von Motorrädern ist so vielfältig wie die Anzahl der Hersteller und Modelle. Ungefähr 4,5 Millionen „heiße Öfen“ mit einem Hubraum über 80 Kubikzentimetern sind in Deutschland zugelassen, das Durchschnittsbike ist 14 Jahre alt. Rund 90 Prozent der Fahrer sind Männer, und Bayern hat die meisten Maschinen, gemessen an der Einwohnerzahl.

Was den einen wie Musik in den Ohren klingt, ist den anderen einfach nur lästig und nervig. Muss das sein? „Sound und Akustik spielen beim Motorradfahren eine wichtige Rolle“, stellt Antonia Cecchetti klar, Sprecherin von BMW Motorrad in München. Die richtige Balance sei wichtig, um einerseits beim Fahren die Umgebung aktiv wahrnehmen, andererseits das Fahrgefühl, den Mix aus Wind, Motorsound, Vibrationen und Abrollgeräuschen der Reifen genießen zu können.