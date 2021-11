Düsseldorf. Da blutet doch irgendwie das Herz: Der altgediente Schnellkochtopf von Muttern muckt, das kleine Ventil zum Dampfablassen ist hinüber. Der Topf sieht noch prima aus, aber ohne Ventil geht nichts mehr. Also wegwerfen, neu kaufen? Nachhaltig wäre anders … Aber Ersatzteile gibt es für das alte Teil ja nicht mehr … oder?

Aber hallo! Wer sich im Netz mal gründlich auf die Suche macht, wird erstaunt sein, was man dort alles finden kann. Ersatzteile aller Art für uralte Geräte und andere Gegenstände für Haus oder Garten. Dazu Gebrauchs- oder Reparaturanleitungen für Modelle, die schon lange vom Markt sind.

Und siehe da: Selbst für den geliebten Schnellkochtopf gibt es noch Originalersatzteile (was wohl auch an der bekannten Marke liegen dürfte). Man könnte das Teil sogar mal komplett runderneuern – mit allen Ventilen, Dichtungen, Griffen und sogar einem Originaldeckel. Die Preise sind nicht günstig, aber unter dem, was ein ganz neuer Topf kosten würde.

Reparatur-Tipp: Oft passen auch Ersatzteile verwandter Modelle

Gleich noch ein Beispiel aus der eigenen Küche: Im Kühlschrank ist schon länger ein Glaszwischenboden kaputt. Ersatz findet sich dieses Mal nicht so einfach, aber mit einem ähnlichen Teil für ein anderes Modell (und etwas Bastelarbeit) sieht das Kühlschrankinnere bald wieder wie neu aus.

„Viele Unternehmen digitalisieren die Anleitungen für ihre älteren Geräte“ Philip Heldt, Verbraucherzentrale NRW

„Auch bei den meisten Wasch- oder Spülmaschinen zum Beispiel ist der Aufbau oft sehr ähnlich“, erklärt Philip Heldt von der Verbraucherzentrale NRW. „Da findet man vielleicht Ersatzteile von anderen Modellen, die gut passen.“ Was ebenfalls hilft: „Oft kann man mit Nicht-Originalteilen sehr gute Reparaturergebnisse erzielen.“ Man müsse sich da eben gründlich informieren, die Tests oder Erfahrungen anderer Verbraucher lesen.