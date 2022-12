Stuttgart. Einen Eierlikör an den Feiertagen, Ketchup zu den Würstchen an Heiligabend, Cocktailsoße zum Fondue an Silvester – köstlich! Doch die Leckereien sind schwer zu portionieren: Erst kommt gar nichts aus der Flasche, dann ein großer Schwall.

Verhindern kann man das so: Die Flaschen kräftig schütteln, bevor man den Inhalt ausgießt. Warum? „Steht zum Beispiel Ketchup längere Zeit, verbinden sich verschiedene Moleküle. Es entstehen sogenannte langkettige Polymere“, erklärt Professor Jochen Weiss, Leiter der Lebensmittelmaterialwissenschaft an der Universität Hohenheim in Stuttgart.