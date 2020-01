Per Knopfdruck neues Material für die Produktion bestellen

Der „Call Button“ ist ein kabelloser Bestellknopf, der mit dem Internet der Dinge („Internet of Things“ – IOT) verbunden ist. In der Cloud sind Details zum Knopf sowie zum Regalfach hinterlegt, an dem er angebracht ist. Wird ein Behälter im Regal leer, ordert ein Mitarbeiter per Knopfdruck Nachschub. Die Bestellung geht im Logistikzentrum ein, und der Routenzug liefert die fehlenden Teile sofort nach.

Der Vorteil: Das System ist denkbar einfach und meldet mittels Feedback-LEDs in Ampelfarben sofort, welchen Status die Bestellung hat. Derzeit laufen an mehreren Standorten Piloten des neuen Systems. „Auch externe Kunden interessieren sich bereits dafür“, freut sich Biefeld. Dank offener Schnittstellen in der Internet-Cloud lässt sich der Button in jedwede firmeneigene Software einbinden.

Für Biefeld war der Call Button auch eine Antriebskurbel für seine Karriere: Er bescherte ihm einen neuen Job. Seit knapp einem Jahr ist der 36-Jährige als „Digital Entrepreneur“ dem Projekthaus für digitale Produkte angegliedert. Seine Aufgabe: neue digitale Produkte erfinden und dafür Geschäftsmodelle aufbauen.

Das Wichtigste: „Wir denken dabei völlig über die bisherigen Produkte von ZF hinaus.“ Hauptsache, es ist eine interessante Lösung, die einem möglichen Kunden nützt – und für die er bereit ist, Geld zu bezahlen. Da heißt es, sich auch mal mit Problemen ganz abseits von Automobilität zu beschäftigen – der bisherigen Kernkompetenz des Konzerns.

Digitale Sensoren erfassen automatisch die Betriebsstunden

Biefeld und sein Team dachten etwa darüber nach, wie man Betriebsstunden an Maschinen erfassen kann, und entwickelten dafür einen batteriebetriebenen Smart-Tag. Er wird an Geräte wie Rüttelplatten oder Baumaschinen geklebt oder geschraubt und zählt automatisch, wie lange sie benutzt werden. Das ist vor allem für Firmen interessant, die diese Geräte verleihen. Sie erhalten per Bluetooth die erfassten Sensordaten und können minutengenau abrechnen. „Die Verleiher werden außerdem sofort informiert, wenn ein verdächtiges Ereignis auftritt“, erklärt Biefeld. Denn die Sensoren registrieren auch Stürze oder extreme Stöße.

Alle Informationen, die Kunden bisher auf Stapeln von Papier notieren mussten, sind sofort digital verfügbar. Das vereinfacht und beschleunigt die Prozesse. „Damit nehmen wir dem Kunden viel Arbeit ab“, freut sich Biefeld. In diese Richtung will er weitertüfteln: damit noch mehr clevere Tools für neue Geschäfte entstehen.