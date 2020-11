Dreieinhalb Stunden im Ofen bei 110 Grad sorgen für festen Halt

Damit der Reifen wieder auf die Straße darf, müssen sich der vorhandene Gummi und das neue Profil felsenfest verbinden. „Das muss auf molekularer Ebene passieren“, erklärt Biddrich. Dazu wird das neue Profil erst kräftig aufgepresst. Anschließend kommt der Reifen mit 16 anderen dreieinhalb Stunden bei 110 Grad Celsius in den Ofen. Und fertig ist der runderneuerte Reifen.

Jetzt kann er wieder durch halb Europa rollen wie in seinem ersten Leben. Das ist viel billiger als ein komplett neuer Reifen. Biddrich: „Wir brauchen nur etwa ein Viertel der Rohstoffe eines neuen Reifens.“ Und der Energieaufwand ist um die Hälfte niedriger. „Das macht auch aus ökologischer Sicht Sinn.“

Aber jeder Pneu ist anders. Keiner weiß das besser als Steffen Giesen. Er begutachtet jeden reinkommenden Reifen. Sein geschulter Blick scannt das Gummi auf Schwachstellen. „Fuhr der Lkw häufig auf Baustellen, sind die Risse tiefer“, erklärt er. Auf Asphalt nutze sich das Profil gleichmäßiger ab. Giesen gibt den Kollegen Hinweise, damit das Runderneuern optimal gelingt.

Geschäft wurde durch Billigimporte aus Fernost härter

Erfahrung ist da ganz wichtig. Nach den ersten 1.000 Reifen bekomme man einen Blick dafür, sagt sein Chef. „Beim Reparieren eines Reifens ist hohes handwerkliches Geschick erforderlich“, ergänzt Firmenchef Mülot. „Das können nicht viele.“ Dazu gehört auch eine fundierte theoretische Ausbildung. Mülot schickt seine Mitarbeiter deshalb regelmäßig zu Schulungen – übrigens bei der Firma Tip Top, einem anderen bekannten Kautschukbetrieb. „Damit wir stets auf dem neuesten Stand der Reparturtechnik sind.“ Zertifikate an den Wänden von Bürobau und Produktionshallen belegen das Engagement.

Zudem bildet das Unternehmen aus, aktuell vier junge Leute. Firmenchef Mülot selbst hat eine Facharbeiterausbildung gemacht, dann ein Studium in der Reifenstadt Fürstenwalde, bevor er in den Familienbetrieb ging. „Ich kenne nur den Geruch von Gummi“, sagt er. Und auch wenn das Geschäft durch Billigimporte aus Fernost härter geworden ist, bleibt er zuversichtlich: „Wir stehen auch in Zukunft für Service, Vertrauen und Sicherheit.“

Das Unternehmen

Die Mülot Autotechnik Reifen GmbH & Co. KG beschäftigt unter anderem in Lübz, Lübeck und Bad Segeberg 60 Mitarbeiter. Sie ist spezialisiert auf das Runderneuern von Lkw-Reifen und bietet einen Reparaturservice. Eigene Servicefahrzeuge beliefern die Kunden. Zunehmend nutzen auch private Autobesitzer den Service.