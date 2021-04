Elementares Jod (Iod) ist ein Feststoff, der schon bei Raumtemperatur unter Bildung von violetten Dämpfen direkt in Gas übergeht. Daher leitet sich auch der Name ab - „ioeides“, griechisch für violett.

Vorkommen: Jodverbindungen finden sich in geringen Konzentrationen in allen Gesteinen, Böden, Seen, Mineralquellen, Meeren und sogar in der Luft.